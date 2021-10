As mensagens que tramaram Icardi, a ausência do treino do PSG e a justificação de Pochettino

Mauro Icardi foi esta segunda-feira ausência confirmada por Mauricio Pochettino na sessão de treinos do Paris Saint-Germain, com o treinador argentino dos parisienses a afirmar que o avançado ausentou-se "devido a problemas pessoais" que estarão relacionados com a sua esposa e empresária, Wanda Nara.

De acordo com o programa de televisão 'Los Ángeles de la Mañana (LAM)', a relação do casal terá terminado após a modelo ter descoberto mensagens entre Mauro Icardi e Eugenia Suárez, uma atriz argentina que se encontra em Madrid a fazer filmagens para um filme.

Segundo Yanina Latorre, um membro do painel do programa, tudo terá começado quando o internacional argentino pediu à sua companheira para ver as suas mensagens nas redes sociais, alegando que Wanda Nara estaria a comportar-se de forma diferente da habitual nos últimos dias. A este pedido, a modelo terá pedido o mesmo ao jogador... e foi aí que o 'caldo entornou'.

Vasculhando a caixa de mensagens do 'Telegram', Wanda Nara terá descoberto mensagens entre Mauro Icardi e Eugenia Suárez, que foram tornadas públicas pela LAM. "Um dia destes temos de sair, só eu e tu. Mas para um lugar qualquer do mundo onde não te conheçam", escreveu a atriz argentina, que tem ligações à família de Lionel Messi. "Para quê? Já estou aborrecido com esta merda", respondeu o avançado do PSG.

Avança a mesma fonte que o avançado terá pedido de pronto desculpa à sua companheira, alegando que a troca de mensagens com a atriz não terá passado disso mesmo, mas essa justificação não terá caído bem à modelo, que partiu para Milão durante o fim de semana... na companhia de Mauro Icardi.

"Devido a problemas pessoais, Mauro [Icardi] não pôde treinar hoje. Está na lista de convocados para amanhã e decidiremos esta noite, quando ele chegar. Analisaremos a situação para ver se ele pode estar no grupo ou não", justificou Mauricio Pochettino, quando questionado esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o RB Leipzig, pelo avançado. Esta novela promete não ficar por aqui...