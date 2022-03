Balneário do PSG a ferro e fogo em Madrid: Neymar e Donnarumma tiveram de ser separados

A derrota do PSG e o consequente afastamento da equipa francesa da Liga dos Campeões foi uma enorme desilusão e o presidente Nasser Al-Khelaifi não foi o único a perder a cabeça depois do encontro de ontem com o Real Madrid. No balneário, segundo o jornal 'Marca', as coisas também estiveram bem quentes...Conta o diário desportivo de Madrid que Neymar e o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma tiveram uma forte discussão, acabando por ser separados pelos companheiros.Tudo começou com Neymar a recriminar o guarda-redes pelo erro que deu o primeiro golo de Benzema. E o italiano não se calou, respondendo que o segundo golo do avançado francês nasceu de uma perda de bola do brasileiro...Ânimos exaltados depois de um jogo que foi deveras quente. O PSG apresentou-se na segunda mão em vantagem (1-0), esteve a vencer por 1-0 em Madrid mas acabou por se despedir da Liga Milionária de forma inglória, mercê dos três golos apontados por Benzema