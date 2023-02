Balneário do PSG a ferro e fogo: Luís Campos acusou jogadores de "falta de agressividade" e Neymar reagiu

O 'L'Équipe' dá, este domingo, conta de uma "discussão acesa" no balneário entre Luís Campos e os jogadores do PSG após a derrota de ontem frente ao Monaco (1-3) , o segundo desaire consecutivo dos parisienses que, na passada quarta-feira, foram eliminados da Taça de França pelo Marselha.Segundo revela a mesma fonte, Luís Campos não poupou nas palavras e acusou os jogadores de, entre outras lacunas, "falta de agressividade". Marquinhos e Neymar, os dois brasileiros do plantel, discordaram da opinião, e terão acabado a "trocar palavras em português" com o diretor desportivo, algo que terá surpreendido os membros da equipa técnica.O jornal gaulês garante ainda que Neymar se mostrou muito frustrado várias vezes durante a partida - principalmente com o avançado Hugo Ekitike - e acabou por "soltar toda a sua fúria" no balneário.Kimpembe tomou a palavra e tentou acalmar os companheiros. "O mais importante é seguirmos unidos. Apesar de tudo o que se diz e de tudo o que se está a passar, a mensagem é essa", referiu.Com esta derrota, o PSG segue na liderança da Ligue 1, agora com mais cinco pontos do que o segundo colocado, o Marselha.