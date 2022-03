Balneário do PSG está dividido: Hakimi já não fala com os sul-americanos e quer sair

A eliminação do PSG nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões parece que causou mossa no balneário do clube francês que, segundo a RMC Sport, está dividido. E a provável saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, no verão, pode ter consequências em Achraf Hakimi, defesa marroquino que é grande amigo do avançado gaulês.Segundo a mesma fonte, o balneário está bipartido entre jogadores sul-americanos e franceses e Hakimi está do lado destes últimos. A saída de Mbappé deixaria o lateral praticamente sozinho, até porque a sua relação com os argentinos e os brasileiros é tensa.Daniel Riolo, jornalista da RMC, deu conta disso mesmo. "O Hakimi está a enlouquecer. E uma das razões da sua difícil situação é que os sul-americanos já não lhe falam. Por isso quer sair do PSG."O defesa marroquino chegou no último verão ao Parque dos Príncipes proveniente do Inter e depois de o clube ter pago 60 milhões de euros pelo seu passe. Assinou um contrato válido até 2026.