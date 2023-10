Balotelli garante que só jogaria no PSG com um salário... de 10 milhões: «Até na equipa do meu irmão!»

Com passagens marcantes por Manchester City ou Liverpool, mas também por Marselha e Nice, Mario Balotelli garantiu, em declarações ao programa 'TvPlay', que nunca jogaria pelo PSG, a menos que lhe oferecessem um salário... de 10 milhões de euros."Se o PSG me chamasse? Não aceitaria, sem chance. De maneira nenhuma. Joguei no Marselha e no Nice, portanto não seria possível", começou por assegurar o avançado italiano, antes de ser confrontado com um cenário que o fez mudar de ideias."E se o PSG aparecesse com uma proposta de 10 milhões [de salário]?", questionou um dos intervenientes no programa. "Ah, nesse caso... Nesse caso aceitaria. Por 10 milhões até me juntava à equipa do meu irmão e jogava lá!", atirou Balotelli.Refira-se que Mario Balotelli representa atualmente o Adana Demirspor, da Turquia. A título de curiosidade, o irmão do avançado, Enock Barwuah, atua pelo Rovato, uma equipa amadora italiana.