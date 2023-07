Bernardo Silva quer sair para o PSG

A vontade de Bernardo Silva em deixar o Manchester City continua inalterada, tal como a intransigência do clube inglês. Rejeitada a primeira proposta do PSG - na ordem dos 70 M€ –, o conjunto liderado por Pep Guardiola promete continuar a resistir ao assédio, sabendo-se que a preferência do internacional português, também apontado ao Barcelona ou aos sauditas do Al Hilal, vai mesmo para o emblema parisiense.

Espera-se uma nova investida do PSG, mas o City mantém a esperança de manter o esquerdino, principalmente após ter perdido Gündogan para o Barcelona e com Mahrez igualmente de saída - o argelino está perto de rumar aos sauditas do Al Ahli.