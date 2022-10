'Bomba' de mercado: Mbappé quer deixar o PSG já em janeiro

A relação de Mbappé com o PSG já viveu melhores dias apesar da renovação do contrato ser recente e a rutura até pode estar mesmo em vias de acontecer. A 'Marca' avança, confirmando o que havia sido adiantado pela RMC Sport, que o craque francês quer deixar o clube já em janeiro. O PSG já saberá até dessa decisão."Tanto assim é que o campeão do mundo em 2018 tem vindo a trabalhar tendo em vista a saída do Parque de los Príncipes no próximo mês de janeiro. Mais, a direção do clube de Paris sabe isso e aceitou 'colaborar' coomo em junho mas com certas condições", refere o jornal espanhol.