Braço de ferro no PSG: 'L'Équipe' avança com reunião entre mãe de Mbappé e Al-Khelaifi

O jornal francês 'L'Équipe' dá conta, esta quarta-feira, de uma "pequena reunião" entre Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG, e a mãe de Mbappé, onde as duas partes tentaram colocar em pratos limpos tudo o que sucedera nas últimas horas entre o clube e o jogador Ora, apesar da tentativa de chegarem um acordo que agradasse a ambos, a mesma fonte escreve que não houve entendimento. Nesse sentido, tanto o PSG como o internacional francês seguem com as suas convicções. Os parisienses dão duas hipóteses a Mbappé: ou renova contrato, ou deixa o clube ainda este verão. No que toca ao jogador gaulês, a intenção de não querer prolongar o seu vínculo para lá de 2024 é clara.Caso acabe mesmo por não renovar e opte por deixar o PSG a custo zero, Mbappé poderá assinar já por outro clube a partir de janeiro próximo sem que o emblema parisiense receba um cêntimo, cenário que não agrada a formação da capital. Segundo o 'Transfermarkt', Mbappé tem um valor de mercado estimado de 180 milhões de euros.