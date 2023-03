Buffon e a saída do PSG: «Renunciei a 10 milhões de euros»

Gianluigi Buffon esteve na 'Bobo TV', o canal de Twitch de Christian Vieri, e revelou algum arrependimento pela sua saída do Paris Saint-Germain. O guarda-redes italiano, de 45 anos, que esteve única temporada em Paris, em 2018/2019, destacou o agradável estilo de vida da capital francesa."No PSG tive a melhor experiência da minha vida e sair foi o maior erro da minha carreira, os meus filhos ainda me perguntam porquê. Em Paris senti-me como um homem livre, falei francês e fui a museus", começou por dizer o italiano, que atualmente veste a camisola do Parma, acrescentando: "Renunciei a 10 milhões de euros, eles queriam jogar com o Aréola e eu não podia aceitar isso. E nunca mais verei um nível tão elevado como naquela equipa. Sabia que estava numa equipa muito forte, mas faltava a atitude Juventus. O jogo contra o Manchester United na Liga dos Campeões [eliminação nos oitavos de final em 2018/2019] é o maior arrependimento da minha vida".O guardião, que jogou 19 épocas na Juventus, aproveitou ainda para comentar a atual situação da 'Vecchia Signora': "Há dificuldades, mas a 'Juve' está a reagir como a 'Juve'. Vejo uma equipa compacta e unida, quer gostem ou não da situação. Os 15 pontos de penalização na classificação e a mudança na direção permitiram aos rapazes formar um grupo para desafiar a injustiça", rematou.