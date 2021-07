Cannavaro sem dúvidas sobre Donnarumma: «Será o melhor do mundo nos próximos 10 ou 15 anos»

Gianluigi Donnarumma foi um dos grandes heróis da Itália na conquista do Euro'2020 e, aos 22 anos, o guarda-redes italiano acaba de mudar-se do AC Milan para o Paris Saint-Germain. Fabio Cannavaro, antigo internacional italiano, não tem dúvidas de que Donnarumma será a principal referência das balizas do futebol mundial a curto prazo.





"Surpreende-me muito que, antes do Euro, alguém considerasse o Donnarumma um guarda-redes comum. Não há nada de mediano nele, basta pensar na tranquilidade que tem com apenas 22 anos de idade. Vai ser o melhor guarda-redes do mundo nos próximos 10 ou 15 anos", referiu, ao 'Tuttosport', o homem que ergueu a taça para a Itália no Mundial'2006.O atual treinador dos chineses do Guangzhou Evergrande elogiou ainda Giorgio Chiellini. "Estou contente por ter erguido o troféu. Na final do Mundial'2006 estava na bancada e também joguei com ele, por isso respeito-o", atirou Cannavaro.