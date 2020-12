Cansado de polémicas PSG rescinde contrato: terminou o tempo para Jesé Rodríguez

Cansado das polémicas fora de campo e do quase nulo rendimento em campo, o PSG pôs um ponto final no caso Jesé Rodríguez e anunciou este domingo ter chegado a acordo com o futebolista, que passou pelo Sporting, para a rescisão de contrato.





"O Paris Saint-Germain e Jesé chegaram a acordo para a rescisão de contrato, que terminava a 30 de junho de 2021.Aos 27 anos, o jogador natural de Las Palmas (Canárias) chegou a Paris no verão de 2016. Com a camisola vermelha e azul, Jesé disputou 18 jogos e marcou 2 golos, em todas as competições, conquistando 1 Campeonato de França (2020), 1 Taça da Liga francesa (2017) e uma Supertaça de França (2017)", refere o comunicado divulgado pelo campeões franceses, que desejam "o melhor para o resto da carreira de Jesé".O futebolista espanhol, que na época passada esteve emprestado ao Sporting, tendo sido 'devolvido' em março, após a paragem do campeonato português devido à pandemia de novo coronavírus, viu-se recentemente envolvido numa nova polémica a nível pessoal, mas desta vez o clube parisiense não fechou os olhos aos problemas e decidiu terminar com a relação profissional.