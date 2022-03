Caos no balneário do PSG: jogadores dividem-se em grupos e mostram "falta de companheirismo"

As recentes exibições do PSG têm colocado em causa a união do plantel, segundo avança a RMC Sport. A eliminação da Liga dos Campeões diante do Real Madrid e a recente derrota pesada sofrida no terreno do Monaco (0-3) causaram um 'abanão' num balneário cada vez mais dividido.De acordo com a mesma fonte, os jogadores estão repartidos em dois grupos: de um lado os sul-americanos, onde se incluem, entre outros, o capitão Marquinhos e Neymar. De outro, os que falam francês, como são os casos de Mbappé e Hakimi. De resto, é precisamente a este fator que a RMC Sport recorre para referir a "falta de companheirismo" cada vez mais presente na formação da capital francesa."Quando um jogador como Neymar sofre falta, há automaticamente quatro ou cinco jogadores que rodeiam o árbitro e os rivais. Não são os mesmos que lá vão quando há uma falta sobre Hakimi, por exemplo", pode ler-se na publicação gaulesa.O PSG volta a entrar em campo no próximo dia 3 de abril diante do Lorient, em jogo da Ligue 1.