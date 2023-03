Carragher diz a Mbappé para sair do PSG 'o quanto antes' e atira: «Não gosto de nada à volta do clube»

Jamie Carragher, antigo internacional inglês, garantiu estar "encantado" pela eliminação do PSG da Liga dos Campeões aos pés do Bayern Munique ( os bávaros venceram por 2-0 na Alemanha e por 1-0 em França), frisando que "não gosta" dos parisienses, que "gastam mais dinheiro do que todos" os clubes. O ex-defesa aproveitou também para deixar um conselho a Mbappé."Mbappé tem de ser ir embora do PSG o quanto antes. Não estão próximos de vencer a Liga dos Campeões e não acredito que no ano que vem melhorem o suficiente para a ganhar. Quanto mais cedo chegar ao Real Madrid, melhor para ele", começou por dizer à 'CBS Sports', antes de analisar a eliminação do clube da capital francesa."Estou encantado por terem sido eliminados. Simplesmente não gosto de nada à volta do clube. Não é uma equipa. Nos últimos sete anos, caíram cinco vezes nos oitavos de final [da Liga dos Campeões]. Gastaram mais dinheiro do que todos. Têm os melhores jogadores do Mundo e não ganham nada. É brilhante porque mostra o quão importante é ser uma equipa", assegurou.O PSG, refira-se, ocupa o 1.º lugar da Ligue 1 à passagem da 26.ª jornada, com 63 pontos. O Marselha, o 2.º colocado, soma 55.