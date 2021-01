Casa de Icardi assaltada em Paris: em joias e outros bens levaram mais de 400 mil euros

O jornal francês 'L'Équipe' avança este domingo que a casa de Mauro Icardi em Paris foi ontem assaltada, enquanto o futebolista argentino viajava com a equipa do PSG para defrontar o Lorient, na 22.ª jornada da Ligue 1 (derrota por 3-2).





De acordo com o desportivo gaulês, os ladrões aproveitaram a ausência do futebolista e da mulher, Wanda Nara, que também não estava na capital, para levar a cabo um assalto que terá rendido aos larápios qualquer coisa como 400 mil euros. Consta que terão levado joias, roupas de luxo e relógios.Terão sido os empregados a dar o alerta esta manhã, quando chegaram à residência de Icardi, em Neuilly-sur-Seine.Recorde-se que Icardi não é o primeiro jogador do PSG a ver a sua casa assaltada. Na semana passada aconteceu o mesmo ao guarda-redes Sergio Rico, que terá tido um prejuízo a rondar os 25 mil euros.