Centenas à espera de Messi: adeptos do PSG em loucura em aeroporto de Paris

Será uma questão de horas ou dias, não se sabe ainda. Facto é que o 'L'Équipe' avançou este domingo que Lionel Messi faria testes médicos no PSG ainda hoje ou amanhã o que causou uma autêntica romaria dos adeptos aos... aeroportos da capital francesa.





Segundo o 'Le Parisien' testemunhou no Aeroporto de Paris-Le Bourget, são centenas de entusiastas que aguardam pela chegada do craque argentino que, ainda esta manhã na conferência de imprensa de despedida do Barcelona, assumia não ter assinado ainda com qualquer clube.