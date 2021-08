Cesc Fàbregas sobre Messi: «Às vezes ele não tem noção do quão grande é»

Cesc Fàbregas falou, em entrevista ao 'Metro', sobre o impacto da chegada de Messi ao Paris Saint Germain. "Às vezes ele não tem noção do quão grande é. Faz determinadas coisas e pensa que é normal porque foi criado assim, sendo o melhor", elogiou o antigo colega e amigo de Messi no Barcelona.





O jogador do Monaco deixou ainda um aviso sobre o campeonato francês: "Não é tão fácil quanto as pessoas pensam". "Certamente, quando o PSG não ganha a liga toda a gente vê isso como um desastre, porque gastam muito dinheiro. Todos a veem como uma liga de uma só equipa mas nos últimos cinco anos o Monaco e o Lille quebraram isso".Cesc Fàbregas reforçou que a Ligue 1 está a "melhorar" com a chegada da "nova geração de treinadores e jogadores". "São jogadores muito intensos, muito agressivos, rápidos e fortes. É uma boa liga e está a melhorar. Já são jogadores físicos, agressivos, no bom sentido, defendem muito bem. No ataque, não eram muito talentosos, mas estão melhor. Estão a entrar novos treinadores estrangeiros e modernos, é uma liga que está a crescer."Fàbregas abordou ainda o impacto que a notícia da contratação do argentino teve no Monaco, admitindo que os jogadores "estão empolgados ao saber que vão jogar contra o Messi" e que "todos querem a sua camisola". "A equipa está cheia de jovens talentos. Será um grande teste para eles e estarão motivados. Quando chega o melhor jogador, eles querem mostrar o que podem fazer. Às vezes, traz mais motivação para fazer a coisa certa, bem como fazer com que algo de especial aconteça. Com certeza será um desafio difícil, embora estivéssemos próximos no ano passado. Temos que continuar sem pensar muito no PSG. É uma temporada longa, muito grande", concluiu.