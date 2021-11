Chamada de Messi e Paredes à seleção da Argentina irrita PSG

A convocatória de Lionel Messi e Leandro Paredes para os encontros da seleção argentina criou inquietação no seio do PSG, com Leonardo, diretor desportivo do clube, a queixar-se publicamente sobre a falta de poder de decisão dos clubes nas paragens internacionais.O ex-jogador brasileiro e agora diretor desportivo do clube fez declarações ao jornal francês ‘Le Parisien’, mostrando-se desagradado com a chamada dos dois jogadores argentinos que se encontram lesionados e a recuperar."Não estamos de acordo em deixar ir para a seleção um jogador que, para nós, não está em condições físicas ou em fase de reabilitação. Isto não é lógico, e este tipo de situações merecem que se defina um acordo real com a FIFA", afirmou Leonardo.O dirigente fez ainda questão de referir que o clube não está descontente com os seus jogadores mas sim com o facto de não ter poder de decisão no momento de permitir ou não que os seus jogadores vão para as respetivas seleções quando estes estão com algum tipo de problema fisíco.De acordo com o jornal ‘As’, tanto Messi como Paredes não vão jogar o primeiro encontro da Argentina nesta paragem de seleções, frente ao Uruguai, mas poderão ambos participar na segunda partida frente ao Brasil.Recorde-se que o médio alviceleste já não faz uma partida oficial pela equipa francesa há cinco semanas e o clube teme que Paredes possa vir a ter uma recaída relativa aos seus problemas musculares. Já a Messi foi dada luz verde para se incorporar na seleção, apesar de não ter sido convocado para o último encontro do PSG, frente ao Bordéus (), por precaução.