Cher Ndour estreia-se com duas assistências pelo PSG em particular contra o Le Havre

O PSG arrancou esta sexta-feira da melhor forma possível os jogos de preparação antes do início da nova época desportiva com um triunfo por 2-0 sobre o Le Havre, encontro disputado no renovado centro de treinos do campeão francês e que contou com um ex-jogador do Benfica em grande evidência. Trata-se de Cher Ndour, jovem que se estreou pela equipa principal dos encarnados na última época, depois de ter conquistado a UEFA Youth League em 2021/22.

O médio, campeão europeu sub-19 por Itália, bisou em assistências no duelo desta sexta-feira, com um passe para Ekitike, aos 54 minutos, e outro para Kylian Mbappé (90'+1), que apesar de estar constantemente em pé de guerra com a direção do clube continua a marcar golos e a ser decisivo.





Danilo Pereira foi o único português que alinhou de início na equipa. O internacional luso saiu ao intervalo, período em que entraram dois compatriotas em campo: Vitinha e Renato Sanches. A dupla jogou os segundos 45 minutos do encontro. Manuel Ugarte, ex-jogador do Sporting, também esteve entre as opções iniciais de Luis Enrique, tendo sido substituído no descanso para dar lugar a Ethan Mbappé, irmão de Kylian.Recorde-se que Cher Ndour saiu do Benfica a custo zero, depois de não ter chegado a acordo com a direção do clube para a renovação de contrato. Posteriormente, assinou por cinco épocas com o Paris SG.