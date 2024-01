Cher Ndour pode sair por empréstimo e franceses apontam-no ao Moreirense

Seis meses depois de ter trocado o Benfica pelo Paris SG a custo zero, Cher Ndour deve deixar a formação da capital francesa neste mercado por empréstimo. Segundo a imprensa italiana, o jovem médio de 19 anos é pretendido por várias equipas, entre as quais o... Moreirense.De acordo com o Footmercato, os cónegos são a segunda formação portuguesa a demonstrar interesse, depois de alegadamente também o Sp. Braga, em dezembro, ter procurado informações sobre o médio. Além deste duo, Ndour é colocado na rota de Brescia, Sampdoria, Como, Palermo e Besiktas.Até ao momento o jovem italiano tem somente 115 minutos disputados com a camisola do PSG, ainda que somente 25 na Ligue 1. Os restantes 90' foram na mais recente partida, na goleada ao Revel , uma partida na qual até marcou um golo.