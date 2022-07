Christophe Galtier apresentado no PSG: «A presença de Luís Campos foi decisiva»

Christophe Galtier foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do PSG, depois dos parisienses terem anunciado a saída de Mauricio Pochettino , e destacou a importância de Luís Campos na concretização da sua transferência para o clube da capital francesa."Estou ciente do desafio. Sei o que vou enfrentar e sinto-me capaz. Juntos somos mais fortes. Quando Luís Campos me falou do projeto, não demorei muito para decidir. A presença dele foi decisiva, assim como a mensagem do presidente. Encaro isto com muita determinação. É normal que haja muitas expectativas, entendo isso, mas é preciso trabalhar. [Transferências?] O Luís trata disso, trabalhei muito em contratações com ele. Se houver coisas que não gosto eu digo, mas também falo com o Luís e acabamos por decidir os dois", referiu Galtier.Questionado se Neymar faz parte dos planos para a temporada 2022/23, o técnico frisou que ainda vai falar com o extremo brasileiro mas deixou uma garantia: "É um jogador de classe mundial. Que treinador é que não gostaria de o ter?".E concluiu, abordando a filosofia que quer implementar no balneário e deixando um aviso: "Ninguém vai estar acima da equipa. Quero ser exigente para fazer a melhor temporada possível. Quem não está ao serviço do grupo será descartado, mas serão coisas a tratar de forma interna".Recorde-se que Galtier, de 55 anos, deixou o Nice no final de junho.