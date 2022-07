Galtier 'corta' cinco para o estágio do Paris SG no Japão: trio português nos convocados

O plantel do PSG vai estagiar no Japão, entre 16 e 25 de julho, mas nem todos os jogadores seguem com a restante comitiva até ao país asíatico.Christophe Galtier decidiu não convocar cinco jogadores, o que indica que estão de saída do emblema francês. Tratam-se de Ander Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Kurzawa e Draxler.Em sentido inverso, entram na lista parisiense os três portugueses do elenco, Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes, tal como o espanhol Pablo Sarabia, ex-Sporting.O PSG, recorde-se, vai realizar três jogos em solo nipónico, diante de Kawasaki Frontale, Urawa Reds e Gamba Osaka.