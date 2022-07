Christophe Galtier quer “ganhar tudo”

O PSG deixou ontem Paris rumo ao Japão para uma digressão que incluirá três jogos. Na comitiva seguiram 25 jogadores e, antes da partida, o treinador Christophe Galtier, deixou novo aviso. “Todos têm de pensar na equipa”, lembrou o técnico em entrevista ao ‘L’Équipe’, admitindo que lhe falta experiência a este nível e afirmando compreender as dúvidas sobre a sua legitimidade. “Cabe-me a mim demonstrar que sou capaz de liderar uma armada de muitos grandes jogadores. Se não me sentisse capaz de assumir esta pressão, estaria noutro sítio”, acrescentou o francês. “É preciso bater recordes. E, com toda a modéstia, digo: estou em Paris para ganhar tudo”, frisou.

Galtier revelou que as conversas com Luís Campos e Al Khelaïfi começaram “muitas semanas” antes de chegar. E conta com Neymar, Messi e Mbappé para ter êxito. “Uma equipa é sempre mais forte com grandes jogadores. E Neymar é um. Já conversámos muito sobre isso. A nível ofensivo, haverá tempo de jogo para todos. O que quero é ter obviamente uma equipa titular muito forte, e que o onze seja pelo menos tão forte com cinco alterações”, concluiu.

Vitinha e Ekitike

O PSG fez o primeiro teste na 6ª feira, vencendo (2-0) o Quevilly. Vitinha foi a única cara nova e “deixou uma boa impressão”, como destacou o ‘Le Parisien’, numa ideia partilhada pela restante imprensa gaulesa.

Já ontem, foi oficializado o segundo reforço: Hugo Ekitike, avançado de 20 anos, chega por empréstimo do Reims, com opção de compra. O francês seguirá, agora, rumo ao Japão. Por concluir estão os processos de Renato Sanches, Kriniar e Scamacca, os outros alvos do PSG.