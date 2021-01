«Com Tuchel, o Neymar e o Mbappé faziam tudo o que queriam»: Pochettino encanta no PSG

O jornal francês 'L'Équipe' dá conta esta quarta-feira que a chegada de Mauricio Pochettino ao PSG foi uma lufada de ar fresco e que todos no clube estão muito satisfeitos com o trabalho do treinador argentino.





Segundo o jornal, a intensidade dos treinos é muito maior do que nos tempos do seu antecessor, Thomas Tuchel, agora técnico do Chelsea. "O aquecimento com o Pochettino equivale a um treino com o Tuchel", explica uma fonte. As sessões são mais exigentes e têm maior duração.O técnico também acabou com os treinos à tarde, que tinham sido um pedido dos jogadores, para poderem dormir mais. "O Neymar e o Mbpapé tinham tendência para fazerem o que queriam", acrescenta a mesma fonte.Os treinos agora são às 11 da manhã e muitos jogadores acabam de rastos. As sessões visam também muito trabalho tático e tanto Neymar como Mbappé - que antes apenas trabalhavam as ações ofensivas -, ficam no campo a trabalhar com a defesa.Segundo o 'L'Equipe', o treinador faz questão de ter também uma relação próxima com todos os jogadores, fazendo-lhes perguntas ao nível pessoal, sobre o seu estado de espírito, o que contribui para o bom ambiente que reina no grupo.