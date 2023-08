«Comigo nunca jogarás»: franceses revelam palavras de Luis Enrique a Verratti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal francês 'Le Parisien' revelou esta quarta-feira os bastidores da discussão entre Luis Enrique, treinador espanhol do PSG, e Marco Verratti, médio internacional italiano que está de saída do clube francês. "Comigo nunca jogarás", esta terá sido uma das afirmações que o técnico, contratado durante este verão, soltou durante uma dura conversa com o futebolista de 30 anos.

De acordo com a mesma fonte, Luís Campos, dirigente português que assume funções no clube de conselheiro para o futebol, também esteve presente nesta discussão entre Luis Enrique e Marco Verratti.





Apesar de o PSG contar com três jornadas disputadas no campeonato francês, o jogador não soma qualquer minuto esta temporada.