Comissão jurídica da Liga francesa recusa inscrição de Ziyech pelo PSG

O jornal 'L'Équipe' revela que a comissão jurídica da Liga Francesa recusou o pedido de homologação da inscrição de Hakim Ziyech por parte do PSG.Os documentos enviados pelo Chelsea chegaram fora do prazo, com fontes conhecedoras do dossier a revelarem que os ingleses cometeram vários erros nos documentos enviados. Quando tudo ficou certo, já tinha sido ultrapassado o limite de tempo para as inscrições.O jogador, de 29 anos, já tinha efetuado os exames médicos e os dois clubes estavam de acordo na transferência, por empréstimo e sem opção de compra, naquela que seria a única contratação do PSG no mercado de inverno.Ziyech cumpre a terceira época no Chelsea, em que não tem sido opção indiscutível, com o jogador a ter 15 jogos, seis dos quais a titular.