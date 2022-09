'Como partir uma rótula?': o que Diallo procurou na net antes das agressões a Kheira Hamraoui

O jornal francês 'Le Parisien' publicou o relatório da Brigada de Prevenção do Delito, da polícia de Versalhes, que incrimina Aminata Diallo, futebolista do PSG que está em prisão preventiva, nas brutais agressões de que foi vítima a sua companheira de equipa Kheira Hamraoui, a 4 de novembro de 2021.



Hamraoui foi agredida com uma barra de ferro nas pernas e as autoridades acreditam que Diallo foi a mandante do ataque. O relatório fala numa "derivação psicológica lenta que se tornou, por assim dizer, patológica".



"Ficou assim irrefutavelmente provado que Aminata Diallo alimentou um ódio real contra a sua companheira no PSG, que ela considerava um obstáculo para sua própria carreira desportiva", pode ler-se no relatório, onde fica explícita a convicção de que Aminata Diallo patrocinou e instigou o brutal ataque a Kheira Hamraoui.



Os investigadores falam num "ciúme profundo" e até localizaram mensagens de ódio no WhatsApp. Dias antes da agressão, Aminata Diallo procurou no seu computador pessoal informações sobre um "cocktail de drogas perigosas" e "como partir uma rótula".



Recorde-se que a 14 de setembro foram detidos quatro homens acusados do ataque a Kheira Hamraoui. Ao que parece o responsável por agredir a jogadora com uma barra de ferro nas pernas foi um quinto homem, que estará ligado ao crime organizado e que ninguém denuncia por temer represálias.