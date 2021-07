Contratação de Sergio Ramos levanta questões no balneário do PSG

A mudança de Sergio Ramos para o PSG está cada vez mais próxima. O central espanhol já tem acordo com os franceses para as próximas duas temporadas, mas a notícia parece não ter sido bem recebida no balneário do clube da capital, uma vez que, segundo avança o 'Le Parisien', os jogadores não compreendem a necessidade de fechar uma contratação para reforçar um setor que já está bem consolidado.





O PSG garante a chegada de Ramos numa altura em que Marquinhos e Kimpembe, os dois centrais habitualmente titulares, estão em boa forma. A juntar a isso, Kehrer e Diallo, os suplentes, são vistos como opções de qualidade dentro do núcleo da equipa. A contratação de outro central poderá ter sido vista como uma oportunidade de negócio que os dirigentes do clube parisiense não quiseram deixar escapar.Recorde-se que o PSG já tinha vivido uma situação similar aquando do anúncio oficial da contratação de Gianluigi Donnarumma, poucos meses depois da renovação de Keylor Navas, episódio também terá deixado o balneário dividido.