'Contratações sem impacto' e 'falta de iniciativa': Luís Campos pode pagar as favas no PSG

O PSG voltou a não conseguir impor-se na Champions e, embora lidere o campeonato francês, os resultados estão longe de satisfazer a direção, que esperava mais de uma equipa que tem um dos melhores tridentes ofensivos do Mundo. O jornal 'As' avança em Espanha que uma das cabeças que podem rolar já no final da época, além da do treinador, é a de Luís Campos, conselheiro para o futebol do clube parisiense."No verão as suas contratações não tiveram impacto no plantel. Em janeiro tentou de forma desesperada contratar Ziyech, mas o Chelsea enviou mal os documentos e os parisienses ficaram sem contratações", escreve o jornal de Madrid, que fala ainda em "falta de inciativa" por parte do português.No final da época passada o presidente Nasser Al-Khelaïfi queria contratar Thiago Motta para o lugar de Mauricio Pochettino, mas Luís Campos fez 'finca pé' por Galtier. O qatari acedeu e pagou 10 milhões ao Nice pelo treinador, que até começou bem, mas não conseguiu levar o PSG além dos oitavos de final na Champions.A falta de profundidade do plantel é outro dos pontos negativos que, adianta ainda o 'As', são apontados a Luís Campos. As lesões mostraram a fragilidade do grupo em algumas posições.