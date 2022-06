Danilo fala de Mbappé e deixa garantia: «Não quero sair do PSG»

O nome de Danilo tem sido colocado em algumas listas de dispensas do PSG, mas o jogador garante que não quer deixar o clube francês.O médio defensivo/central, que ontem foi titular no, na Liga das Nações, foi questionado sobre a sua época em França e fez um balanço positivo. "Fiz uma boa temporada em termos individuais. Joguei bastante, fiz quase 40 jogos. Coletivamente falhámos na Liga dos Campeões, o que foi uma pena", considerou o jogador, citado pelo 'Le Parisien'.E prosseguiu: "Mas estou satisfeito com o meu desempenho e não quero sair. Espero que na próxima época façamos melhor, será mais fácil com o Kylian [Mbappé]. É muito bom o facto de ele continuar connosco."