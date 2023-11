Danilo sofre lesão muscular no PSG e vai desfalcar a Seleção Nacional

O PSG fez esta quinta-feira uma atualização do boletim clínico da equipa, onde aparece agora Danilo Pereira, com uma lesão muscular na coxa esquerda.Segundo a indicação do campeão francês, o internacional português vai sujeitar-se a tratamentos até ao final da pausa para os compromissos das seleções, querendo isto dizer que Danilo não vai integrar os convocados de Roberto Martínez para os jogos com o Liechtenstein, dia 16 de novembro, às 19h45, em Vaduz, e com a Islândia, no Estádio de Alvalade, dia 19 de novembro, às 19h45, no encerramento da fase de apuramento para o Euro'2024, para o qual Portugal já está qualificado.Nuno Mendes, recorde-se, também está fora dos planos do selecionador português, uma vez que recupera de uma cirurgia a uma rotura muscular.