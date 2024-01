Decisão está tomada: Bild avança que Mbappé quer rumar ao Real Madrid

Há novos desenvolvimentos na novela em torno do futuro de Kylian Mbappé. Segundo o diário alemão ‘Bild’, o internacional francês já decidiu que quer definitivamente deixar o Paris Saint-Germain no final do contrato, a de 30 de junho, para rumar ao Real Madrid, naquela que será a verdadeira ‘bomba’ do mercado de transferências.De acordo com a mesma publicação, Mbappé exige 70 milhões de euros por ano num contrato válido por cinco temporadas, até 2029, um valor que ultrapassa o limite de 35 milhões de euros brutos imposto pelos merengues, que não pretendem desnivelar a folha salarial. Esta diferença financeira, diga-se, não fica por aqui. É que o craque também quererá um prémio de assinatura na ordem dos 125 M€, valor que englobará a taxa de intermediação de Fayza Lamari, mãe e agente do jogador."A dada altura, terei de deixar o meu clube. Não tenho medo da mudança. Só estou a pensar em continuar a minha carreira e seguir o meu próprio caminho", disse recentemente Mbappé, numa entrevista à GQ, que, entre comissões e prémios, aufere cerca de 200 milhões de euros por ano no PSG.