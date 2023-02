Desnorte no PSG: Luís Campos desceu da bancada em pleno jogo para gritar com jogadores e árbitros

O Paris Saint-Germain venceu, a muito custo, o Lille (4-3) numa partida da Liga francesa que ficou marcada por um momento que ilustra bem o desnorte que vai no campeão francês. A cerca de 15 minutos do fim da partida, e com os parienses a perderem em casa por 2-3 com a formação de Paulo Fonseca, o diretor desportivo do PSG, Luís Campos, desceu das bancadas até à área técnica para gritar com jogadores e outros elementos ligados ao jogo, com o treinador Christophe Galtier numa zona mais recuada, assumindo papel secundário. O PSG, refira-se, acabaria por dar a volta e triunfar.Embora a situação cause estranheza, segundo o 'L'Équipe' a mesma é legal de acordo com o regulamento da prova. Ou seja, Luís Campos podia efetivamente estar naquela zona, na condição de diretor desportivo. O dirigente português tinha acreditação e, assim, não haverá lugar a qualquer sanção por parte do Comité Disciplinar da Ligue 1.