Despedir Pochettino pode custar 20 milhões de euros ao Paris SG

Novo ano, nova época de insucesso no Parque dos Príncipes e mais um treinador com a guia de marcha no Paris SG. Depois de Laurent Blanc e Thomas Tuchel, o emblema da capital francesa estará a preparar-se agora para 'despachar' Mauricio Pochettino, mas a situação pode não ser tão fácil quanto isso. Especialmente do ponto de vista financeiro.É que, segundo escreve o 'L'Equipe', o despedimento poderá representar uma indemnização global de praticamente 20 milhões de euros, 15M€ referentes a próprio Pochettino, ao passo que os restantes 5M€ dizem respeito à restante equipa técnica, desde adjuntos, treinadores de guarda-redes ou preparadores físicos. O argentino, refira-se, tem contrato até 2023, renovado precisamente há pouco menos de um ano, na altura numa operação que serviu para silenciar os rumores que apontavam para a sua saída. Agora, nem um ano depois... tudo mudou.A confirmar esta saída e consequente indemnização, o Paris SG verá o seu registo neste particular aumentar ainda mais, depois de em 2016 ter pago 22 milhões de euros a Laurent Blanc e 8 milhões a Thomas Tuchel. Seriam já 40 milhões de euros apenas em despedimentos de treinadore, sempre sem conseguir o tal sucesso europeu que há tanto procuram.