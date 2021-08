Dí Maria explica qual deverá ser o futuro de Mbappé: «Não vai encontrar melhor»

Depois do ingresso de Messi no PSG, as atenções viram-se agora para Mbappé. O avançado ainda não renovou com os parisienses e pode mudar de ares neste defeso, com o Real Madrid a ser o destino mais provável.





Na apresentação do astro argentino, Al-Khelaifi mostrou-se confiante de que o jogador vai continuar a vestir a camisola do PSG, tendo mesmo afirmado que este "não tem desculpas para sair" com a chegada de Messi. Também Di María concorda com a opinião do presidente do emblema da capital francesa, como o próprio referiu em declarações à ESPN Argentina."Sim, penso que ele vai ficar. É óbvio que todas as grandes equipas o querem, mas com o plantel que tem o PSG agora não acredito que ele vá embora. Não vai encontrar nenhuma equipa melhor que esta noutro lugar", vincou.