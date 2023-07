Donnarumma assaltado e amarrado sob ameaça de arma de fogo em casa com a companheira

Gianluigi Donnarumma, guarda-redes italiano do PSG, foi a mais recente vítima da onda de assaltos que nos últimos tempos tem afetado jogadores de futebol, particularmente em Paris. Segundo o jornal 'Le Parisien', o jogador foi assaltado e amarrado com a companheira, em casa, na última madrugada.O casal, que foi hospitalizado depois do sucedido, foi amarado por vários indivíduos que, sob ameaça de uma arma de fogo, entraram no seu apartamento, em Paris.O jogador ficou levemente ferido, já a companheira não sofreu ferimentos, além do enorme susto.O jornal francês conta que os ladrões, que estão a monte, terão levado bens, entre relógios, joias e artigos de couro de luxo, avaliados em 500 mil euros.Segundo o site 'Actu17', o alerta foi dado por funcionários de um hotel, próximo da residência do guarda-redes, onde o casal se refugiou depois de conseguir fugir.