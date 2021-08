Donnarumma 'avisa' Keylor Navas: «Estou aqui para jogar e darei tudo para ser titular»

Giangluigi Donnarumma ainda não se estreou pelo Paris Saint Germain mas já deixou um aviso a Keylor Navas. "Vim para Paris para jogar. O Paris Saint Germain procurou por mim, quis-me e eu queria o PSG. A concorrência não me assusta, Navas é um grande guarda-redes mas estou aqui para jogar e darei tudo para ser titular", afirmou o italiano em entrevista ao Canal +.





"A concorrência com o Navas não cria problemas no balneário, é sempre assim nas grandes equipas. É bom para os dois porque faz-nos crescer muito. Estou pronto, muito pronto para jogar", assumiu.O guarda-redes italiano admitiu ainda que a concorrência com Keylor Navas fascina-o e que inclusivé já são amigos. "O Keylor é muito boa pessoa, já nos cumprimentámos, somos amigos, então não há nenhum problema".Donnarumma deixou ainda um desejo para o futuro: "Quero ser o número um do mundo. Com trabalho e determinação espero ter sucesso", concluiu.