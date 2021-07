Donnarumma chegou e PSG já tem... 9 guarda-redes!

Estamos habituados a ver as equipas milionárias como o Paris SG apostarem forte em elementos ofensivos, mas o Paris SG parece claramente ser uma exceção a essa regra. É que os franceses não só apostam no ataque, como também nos setores mais recuados, a tal ponto de terem esta época provocado uma situação insólita, já que têm neste momento 9 guarda-redes no seu plantel principal.





De acordo com o 'L'Equipe', o plano passa por manter somente três (Donnarumma, Keylor Navas e Letellier) e tentar encontrar colocação para os restantes seis, o que por agora está complicado de conseguir. Os excedentários são Sergio Rico, Aréola, Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas Lavallée, todos eles para 'despachar'...