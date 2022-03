Donnarumma e a eliminação do PSG da Liga dos Campeões: «Os últimos dias não têm sido fáceis»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Dois dias depois da eliminação do PSG da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid na 2.ª mão dos 'oitavos' da competição (1-3) , Donnarumma reagiu nas redes sociais, confessando que tem vivido "dias difíceis", após ter cometido um erro que deu início à reviravolta dos merengues na eliminatória."A eliminação da Liga dos Campeões foi um duro golpe. Os últimos dois dias não têm sido fáceis, mas é destas alturas difíceis que saímos mais fortes. Agora temos de pensar no presente, em ganhar a liga, e dar tudo como sempre fiz, por esta camisola, pelo clube e pelos nossos adeptos. Todos juntos, Allez Paris!", escreveu o italiano nas redes sociais.Quem não reagiu bem à publicação de Donnarumma foram os adeptos tanto do PSG como do... Milan, que não esquecem a maneira como o guardião 'abandonou' a sua antiga casa.