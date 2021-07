Donnarumma oficializado como reforço do Paris SG

O Paris Saint Germain oficializou esta quarta-feira a contratação de Gianluigi Donnarumma. O guarda-redes italiano, recentemente eleito como o melhor jogador do Europeu, assinou contrato válido até 2026.





"Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Sinto-me preparado para abraçar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Com o Paris, quero ganhar o máximo possível e trazer alegria aos adeptos", afirmou o italiano, em declarações ao site oficial do PSG.O presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, afirmou estar "muito feliz" com a chegada do guarda-redes italiano, parabenizando-o "pelo sucesso do Euro’2020 e pelo prémio de jogador do torneio". "Eu sei que o Gianluigi vai receber boas-vindas calorosas de todos no clube, incluindo os colegas de equipa, o staff e de todos os adeptos", pode se ler nas declarações publicadas no site.Esta quarta feira, o guarda-redes italiano já se tinhacom uma mensagem deixada nas suas redes sociais.