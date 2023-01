«É uma partida de póquer entre mentirosos»: Qatar e Câmara de Paris em 'guerra' pelo Parque dos Príncipes

David Belliard, vice-presidente da Câmara de Paris, falou à RMC Sport sobre as negociações para a venda do Parque dos Príncipes à Qatar Sports Investment (QSI), frisando que o estádio, que atualmente é 'casa' do PSG, "pertence a todos os franceses" e não ao país do Médio Oriente."Estamos numa partida de póquer entre mentirosos. Veremos o que acontece nas negociações [com a QSI]. Não sou a favor de vender ativos importantes ao setor privado, e em particular ao Qatar. O Parque dos Príncipes é um deles. Precisamos de ter um certo número de ativos de prestígio. O Parque dos Príncipes não pertence ao Qatar, mas sim aos parisienses e, mais amplamente, aos franceses. Quero que continue a fazer parte deste nosso património", referiu.Citado pela mesma fonte, o PSG já se expressou quanto à inflexibilidade nas negociações, sublinhando que "é desapontante saber que a Câmara de Paris quer desalojar o PSG e os seus adeptos", principalmente tendo em conta que o Parque dos Príncipes, segundo o clube, é "um estádio com mais de 50 anos que precisa de uma renovação completa".