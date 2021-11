Em Espanha dizem que Neymar jogou póquer até de madrugada depois da lesão

Neymar lesiona-se no tornozelo esquerdo e sai de maca no jogo do PSG



Depois de ontem ter sofrido uma grave lesão num tornozelo durante o, Neymar terá estado acordado até altas horas da madrugada, supostamente a jogar póquer com amigos, incluindo o cantor brasileiro Jottape, segundo avança o jornal 'As'.O futebolista do PSG e o artista partilharam uma foto nas stories do Instagram de madrugada e numa delas vê-se uma mesa de póquer.A 'RMC Sport' avançou que o jogador vai estar de baixa durante seis semanas. Neymar disse nas redes sociais que há que "levantar a cabeça e seguir em frente". Acabou por passar a noite na companhia de amigos, na véspera de realizar mais exames à lesão.Estas imagens voltam a levantar a questão do estilo de vida de Neymar, que em França muitos entendem não ser compatível com a de um futebolista.Neymar é, juntamente com Lionel Messi, um dos jogadores mais bem pagos no plantel do PSG.