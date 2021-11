Em França dizem que o PSG pondera rescisão do contrato com Sergio Ramos

O jornal francês 'Le Parisien' avança que o PSG pondera a possibilidade de rescindir contrato com Sergio Ramos, defesa espanhol que assinou no verão depois de terminar um vínculo muitos anos com o Real Madrid.





O jogador, que assinou por duas épocas, ainda não se estreou no Parque dos Príncipes, pois continua a recuperar de uma lesão. Aliás, o central não disputa uma partida desde o dia 5 de maio."Sabíamos que o Ramos tinha um problema, sabíamos tudo o que se estava a passar", disse Leonardo, o diretor desportivo do PSG há poucos dias, quando confrontado com a prolongada ausência do espanhol.Mas o jornal escreve que internamente nem todos pensam da mesma forma. "A confiança que alguns depositaram no defesa aquando da sua contratação, ou até mesmo depois da sua lesão nos gémeos umas semanas depois, já não é inquebrável. Tanto assim é que a opção de quebra de contrato, mesmo não estando em cima da mesa ao dia de hoje, já não é ficção científica. O PSG começa a admitir que pode ter-se enganado", escreve o 'Le Parisien'.