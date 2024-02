Embaixadora do PSG garante: «Mbappé no Real Madrid? Dizem-me que está fechado»

A possível ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid continua a dar que falar. Laure Boulleau, antiga internacional francesa e atual embaixadora do PSG, garante que tem informações de que o clube merengue será mesmo o próximo destino do internacional francês."Esta telenovela parece algo que já vimos antes. Agora, pela primeira vez, pelas fontes coerentes e sérias de que disponho, dizem-me que está fechado. Há grandes hipóteses de estar feito. Ficaria contente se ele fosse embora. Compreendo a posição dele de não dizer nada. Ponham-se no lugar dele. Ele ainda tem objetivos por alcançar. Acho que ele ama o seu clube, tem respeito. Vamos esperar pela sua decisão como adultos", disse em declarações ao 'Canal+', citadas pela 'RMC'.Recorde-se que Kylian Mbappé termina contrato com o PSG em junho deste ano e que pode assinar por qualquer clube para o verão.