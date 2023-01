Espanhóis avançam que PSG vai voltar a colocar Neymar no mercado

Neymar pode ter os dias contados no PSG, apesar de até ter vontade de permanecer em Paris. Tudo porque a direção do clube francês pretende colocar o internacional brasileiro no mercado no próximo verão, de acordo com o que avança esta quarta-feira o 'Sport'.Segundo o jornal espanhol, o objetivo do presidente Nasser Al-Khelaifi é reformular o projeto desportivo e reajustar a folha salarial do clube com a continuidade de Messi - que deverá renovar em breve - e Mbappé, que os parisienses pretendem manter a todo o custo.Mas há um fator a ter em conta: Neymar tem contrato com o emblema da capital francesa até 2026, o qual pode ser estendido por mais uma época, e os 40 milhões de euros livres de impostos que o internacional brasileiro ganha por temporada são difíceis de igualar por outros clubes.O 'Sport' recorda ainda que o atual campeão gaulês já tinha tentado 'forçar' a saída do avançado no último verão, mas nenhum clube mostrou vontade de pagar os 150 milhões de euros exigidos pelo PSG. Esse valor poderá agora ser reduzido para os 100 milhões de euros.