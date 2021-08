Sergio Ramos ofereceu a sua casa mas Messi preferiu ficar num hotel em Paris

Depois de tantos anos como rivais na Liga espanhola, quando defendiam as cores de Real Madrid e Barcelona, Sergio Ramos e Lionel Messi preparam-se agora para dividirem o balneário do Paris Saint-Germain. Contratados neste mercado de transferências pelo vice-campeão francês na última temporada, o defesa-central espanhol e o criativo argentino preparam-se para uma nova aventura no futebol francês.

Chegado a Paris há pouco mais de um mês (foi oficializado no passado dia 8 de julho), Sergio Ramos terá oferecido ao seu antigo rival, Leo Messi, a sua moradia em Paris para o argentino e a sua família ficarem durante os primeiros tempos na capital francesa. Esta oferta terá sido, de acordo com o jornal espanhol 'El País', declinada pela 'Pulga'.

"Se tu e a tua família preferirem ficar numa casa em vez de irem para um hotel, podem ficar na minha", terá dito o antigo capitão do Real Madrid. "Sergio admira e respeita muito o Leo [Messi]. Antes, a situação era a que era, agora irá defendê-lo como um dos seus", revela a mesma fonte, através de uma pessoa próxima ao internacional pela Espanha.