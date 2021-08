Estreia de Messi pelo PSG com final surreal: do pedido do guardião adversário à presença de Henry

Lionel Messi estreou-se este domingo pelo Paris SG. O internacional argentino entrou aos 66' na vitória (2-0) no terreno do Stade Reims. Ainda à procura do melhor entrosamento com os colegas, o craque é já o centro de todas as atenções e prova disso foi o que aconteceu no final do encontro.





Com os jogadores ainda no relvado, foi Predrag Rajkovic, guarda-redes adversário, quem surgiu diante de Messi para lhe pedir uma fotografia... com o filho. La Pulga acedeu ao convite, assim como também concordou em assinar uma tarja com o seu nome que um adepto levou para o estádio.Igualmente inesperado foi o que aconteceu pelo meio. Ao deixar o terreno de jogo, Messi deu de caras com... Thierry Henry e ambos cumprimentaram-se - chegaram a ser colegas no Barcelona.