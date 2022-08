Estreia de sonho de Renato pelo Paris SG: entrou e dois minutos depois marcou

Renato Sanches não podia ter sonhado com melhor estreia pelo Paris SG. Diante do Montpellier , o médio português foi lançado em campo aos 85 minutos e, dois minutos volvidos, celebrava o seu primeiro golo com a camisola dos campeões franceses. Com este golo, o português ex-Lille fechou as contas numa goleada do PSG por 5-2.