Ex-Benfica era a próxima vítima de um grupo de assaltantes em Paris mas os planos correram mal

Já aqui lhe demos conta, em várias ocasiões , que os jogadores de futebol têm sido 'alvo preferencial' de uma onda de assaltos em Paris. Desta feita, a história acaba bem (pelo menos por enquanto...). Escreve o 'Le Parisien' esta terça-feira que a polícia capturou sete homens que se preparavam para assaltar a casa de Julian Draxler, ex-Benfica que alinha atualmente no PSG.Segundo aquele jornal, tudo aconteceu esta madrugada, pouco depois da meia-noite. A polícia havia sido avisada por elementos próximos do jogador alemão que um Volkswagen Golf estaria a rondar a casa. Os agentes estavam já a abordar os dois ocupantes do veículo para revistar o carro quando um Renault Clio, com cinco ocupantes, pára perto do local também. Resultado? Sete homens detidos para prestar declarações e apreendidas luvas, balaclavas e outras ferramentas que seriam usados para o assalto e que se encontravam no interior dos dois carros.O 'Le Parisien' acrescenta que a situação terá sido controlada a tempo uma vez que a casa de Draxler, que se situa em Saint-Cloud (na zona de Hauts-de-Seine, Paris) não apresentava qualquer sinal de arrombamento.