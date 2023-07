Ex-empresário de Verratti atira: «Vai ganhar muito dinheiro e jogar com camelos no meio do deserto»

Donato Di Campli, ex-empresário de Marco Verratti, criticou a decisão do médio italiano de se mudar para o Al Hilal da Arábia Saudita, como parece estar em vias de acontecer. O agente conta que o jogador "não teve tomates" para fazer frente ao PSG e seguir a carreira no Barcelona, há 7 anos, e por isso despediu-o."Há sete anos disse ao Marco que ele vivia numa prisão e ele ficou furioso. Não me arrependo do que lhe disse. As minhas ideias não se compram nem por um milhão de euros. A partir do momento em que o Marco escolheu aquele caminho, a sua carreira terminou. Para mim foi como se o tivessem sequestrado com base numa chantagem económica. Vai ser um homem muito rico, mas nunca será um campeão", contou o empresário.Depois, explicou que Verratti podia ter ido para o Barcelona, mas para tal precisava de fazer um braço de ferro com o PSG, como aconteceu com Adrien Rabiot e agora com Mbappé. "Faltou-lhe coragem. Faltou-lhe tomates para aguentar 8 meses, porque estava quase a acabar o contrato, para poder ir para o Barcelona e fazer outra carreira. O ex-diretor Antero Henrique e o Al-Khelaifi fecharam-no e disseram-lhe: 'Deixa o teu empresário, renovamos e ganhas o dinheiro que quiseres'. Ele tinha 22 ou 23 anos."E prosseguiu: "A situação do Mbappé é a mesma. E não nos esqueçamos do Rabiot. Admiro muito o Mbappé, está a perseguir o seu sonho de ser campeão. Eu e o Marco tínhamos escolhido o Barcelona. Também havia interessados na Serie A... Agora vai ganhar muito dinheiro [na Arábia Saudita], mas vai jogar com camelos no meio do deserto."