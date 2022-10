Ex-jogador do Chelsea atira sobre Mbappé: «É o maior bebé do mundo do futebol»

As recentes notícias que dão conta da insatisfação de Kylian Mbappé no PSG, poucos meses depois de ter recusado o convite do Real Madrid e de ter renovado contrato por valores astronómicos, estão a deixar os adeptos do clube francês com os nervos em franja. Craig Burley, antigo jogador do Chelsea e atual comentador televisivo, entende a frustração dos parisienses e arrasou o craque."O Mbappé não é um jogador de grupo! O que o Mbappé quer, o Mbappé tem! Mas Christophe Galtier [o treinador] disse que estão a tentar encontrar uma solução para este problema. O que dá a entender que ele [Galtier] sabe que não é o que ele [Mbappé] quer. Não ligo ao que Galtier diz. Não ligo ao que o PSG possa dizer... Vamos ser honestos sobre Mbappé: este tipo, a menos que siga o seu próprio caminho, é o maior bebé do mundo do futebol atualmente. Não há dúvida sobre isto! O ego dele está fora de controlo!", referiu, citado pela ESPN Brasil."O PSG deu-lhe um camião cheio de dinheiro, certo? Um salário enorme... E meses depois está a chorar como um bebé por não estar a jogar na sua posição favorita! Eu na altura disse que ele deveria ter saído no verão, deveria ter cortado os laços. Mas não fez isso. Há uns meses disse que o Mbappé é um jogador incrível, mas está a andar num comboio de alta velocidade sem motorista e sem travões. Não há outra forma de ver isto", acrescentou.